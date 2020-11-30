В Кара-Балте избрали мэра. Им стал Данияр Шакирбаев

Депутаты Кара-Балтинского городского кенеша сегодня избрали мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, на пост градоначальника были выдвинуты три кандидата: Бакыт Раманкулов (СДПК), Таалайбек Суюмбаев («Элеман») и Данияр Шакирбаев («Мекеним Кыргызстан»).

В голосовании участвовали все депутаты горкенеша. По его итогам победил Данияр Шакирбаев. Его поддержали 18 депутатов из 31.

Напомним, что бывший мэр Данияр Шабданов, возглавлявший Кара-Балту с 2011 года, был снят с должности 7 октября по решению горкенеша.