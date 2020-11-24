Выборы президента. 19 кандидатов из 48 отчитались по деньгам на спецсчетах

Претенденты на высший государственный пост в стране предоставили информацию о движении средств на своих спецсчетах. ЦИК опубликовала данные.

На счету у Арсланбека Малиева 125 тысяч сомов, израсходовано 119 тысяч 717 сомов. У Урустама Кабылбекова 25 тысяч сомов. Он потратил столько же.

На счету Аймена Касенова 1 миллион 205 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 54 тысячи сомов.

У Абдиля Сегизбаева — 200 тысяч сомов. Траты составили — 12 тысяч 150 сомов.

Санжарбек Энназаров имеет на счету 5 тысяч сомов. Он не успел ничего потратить.

У Бабыржана Тольбаева 1 миллион 200 тысяч сомов. Расходы нулевые.

Женишбек Байгуттиев на счету собрал 199 тысяч сомов, потратил 56 тысяч 396 сомов.

У Эльдара Абакирова 10 тысяч сомов. 9 тысяч 750 сомов потратил.

Садык Шер-Нияз имеет на счету 50 тысяч сомов. Потратил 9 тысяч 620 сомов.

У Медера Болгомбаева 30 тысяч сомов. Траты составили 29 тысяч 500 сомов.

Кубанычбек Исабеков на счету имеет 5 тысяч сомов. Расходов нет.

У Арстанбека Абдылдаева 1 миллион сомов. Траты составляют 550 тысяч 305 сомов.

Рашид Тагаев имеет 100 тысяч сомов на счету. Потратил 5 тысяч 860 сомов.

У Адахана Мадумарова всего 10 тысяч 500 сомов. Расходы — 10 тысяч 110 сомов.

Токтайым Уметалиевой удалось собрать пока только 1 тысячу 900 сомов. Потратить кандидат еще ничего не успела.

354 тысячи сомов у Канатбека Исаева. Потратил 7 тысяч 350 сомов.

400 тысяч на счету у Бактыбека Калмаматова. Расходы — 36 тысяч 515 сомов.

100 тысяч у Улугбека Кочкорова. Расходы составили 49 тысяч 900 сомов.

У Клары Сооронкуловой 60 тысяч сомов. Расходы — 6 тысяч 150 сомов.

Отметим, что о движении средств отчитались не все. Нет сведений о поступлениях и расходах Садыра Жапарова. А также еще 28 кандидатов.

В гонке остались пока 48 претендентов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.