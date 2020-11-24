Кандидаты в президенты рассказали, возможны ли митинги после выборов

Кандидаты в президенты рассказали сегодня на пресс-конференции в 24.kg, возможны ли митинги после завершения досрочных выборов президента.

По словам Равшана Джеенбекова, если кампания пройдет с нарушениями и использованием административного ресурса, то акции протеста будут.

Другой участник Токтайым Уметалиева отметила, что уже на этапе предвыборной борьбы используются грязные технологии, поэтому после выборов суды будут завалены исками ТИК и жалобами, а народ, недовольный их итогами, может выйти на улицы.

Однако все присутствующие на брифинге претенденты на высший политический пост заявили, что готовы к честной гонке, и если выборы пойдут не по правилам, то их результаты они не признают.

В гонке остались пока 48 кандидатов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.