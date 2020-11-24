Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова

Кандидат в президенты Клара Сооронкулова заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что в одном из южных регионов идет противостояние оппозиционным кандидатам на местном уровне.

По ее словам, она обратилась к учителям одной из школ с просьбой помочь в сборе подписей. Но ей ответили отказом, заявив, что директор запретила — преподаватели будут собирать подписи только за Садыра Жапарова.

В гонке остались 48 кандидатов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.