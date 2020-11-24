Выборы президента. Правовые нарушения начались с 2010 года

Кандидат в президенты Токтайым Уметалиева заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что правовые нарушения начались с 2010 года.

По ее словам, тогда под шумок принятия новой Конституции протащили вопрос о президенте переходного периода Розе Отунбаевой. «Все эти нарушения заложил, к сожалению, Омурбек Текебаев. Мы до сих пор с этих рельс не сошли», — сказала Токтайым Уметалиева.

Она добавила, что нужно поменять прежде всего состав ЦИК, потому что именно при их попустительстве произошли массовые нарушения на выборах 4 октября.

В гонке остались 48 кандидатов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.