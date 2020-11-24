Выборы президента. Еще один кандидат отказался от участия

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, с заявлением об отзыве документов обратился директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков.

Ранее отказались баллотироваться адвокат Орозбек Мадинов, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учительница Карагач Исмаилова, политолог Бакыт Бакетаев и директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев. Еще 12 кандидатам Центризбирком возвратил документы.

В гонке остались 48 кандидатов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.