Выборы президента. Где кандидаты должны брать бланки подписных листов

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов объяснил 24.kg, где кандидаты должны брать бланки подписных листов.

Напомним, подписи — не менее 30 тысяч и не более 65 тысяч — претенденты на высший государственный пост в стране должны сдать не позднее 3 декабря — осталось 10 дней. Некоторые кандидаты жалуются, что ЦИК намеренно затягивает выдачу бланков.

«Но это не соответствует действительности. Мы и не должны никому ничего раздавать. Еще в 2017 года было утверждено положение, согласно которому на официальном сайте ЦИК в разделе НПА есть форма подписного листа. Ее следует распечатать и начать сбор подписей», — отметил Абдыжапар Бекматов.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.