Выборы президента. Еще один кандидат отказался от участия в гонке

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Как сообщает ЦИК, свое уведомление отозвал адвокат Орозбек Мадинов.
Ранее отказался баллотироваться экс-министр юстиции Марат Кайыпов.
Уточняется, что в гонке остались 49 претендентов. Центризбирком возвратил документы 12 кандидатам.
До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.