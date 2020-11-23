Выборы президента. Еще один кандидат отказался от участия в гонке

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Как сообщает ЦИК, свое уведомление отозвал адвокат Орозбек Мадинов.

Ранее отказался баллотироваться экс-министр юстиции Марат Кайыпов.

Уточняется, что в гонке остались 49 претендентов. Центризбирком возвратил документы 12 кандидатам.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.