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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. До 7 января включительно можно отказаться от участия

ЦИК объявила, за сколько дней до даты голосования кандидаты в президенты могут отказаться от участия в гонке. 

Сделать это претенденты могут до 7 января включительно. При этом, если кандидат грубо нарушит избирательное законодательство, он может быть снят с гонки за день до выборов. Из закона исключили норму, согласно которой претендента на высший государственный пост в стране или партию, баллотирующуюся в парламент, можно было дисквалифицировать только за три дня до даты голосования.

На сегодня осталось 50 кандидатов. Ранее избирательная комиссия возвратила документы 12 претендентам. 

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует кандидатов. В течение двух календарных дней после регистрации претендент получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174009/
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