Выборы президента. До 7 января включительно можно отказаться от участия

ЦИК объявила, за сколько дней до даты голосования кандидаты в президенты могут отказаться от участия в гонке.

Сделать это претенденты могут до 7 января включительно. При этом, если кандидат грубо нарушит избирательное законодательство, он может быть снят с гонки за день до выборов. Из закона исключили норму, согласно которой претендента на высший государственный пост в стране или партию, баллотирующуюся в парламент, можно было дисквалифицировать только за три дня до даты голосования.

На сегодня осталось 50 кандидатов. Ранее избирательная комиссия возвратила документы 12 претендентам.