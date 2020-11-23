Выборы президента. До 7 января включительно можно отказаться от участия

ЦИК объявила, за сколько дней до даты голосования кандидаты в президенты могут отказаться от участия в гонке.
Сделать это претенденты могут до 7 января включительно. При этом, если кандидат грубо нарушит избирательное законодательство, он может быть снят с гонки за день до выборов. Из закона исключили норму, согласно которой претендента на высший государственный пост в стране или партию, баллотирующуюся в парламент, можно было дисквалифицировать только за три дня до даты голосования.
На сегодня осталось 50 кандидатов. Ранее избирательная комиссия возвратила документы 12 претендентам.
До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует кандидатов. В течение двух календарных дней после регистрации претендент получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.