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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Один из кандидатов отозвал свое заявление

Один из кандидатов экс-министр юстиции, ныне безработный Марат Кайыпов отозвал свое заявление. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что в гонке остались 50 претендентов. Ранее Центризбирком возвратил документы 12 кандидатам. 

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174006/
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