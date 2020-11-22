Выборы президента. Один из кандидатов отозвал свое заявление

Один из кандидатов экс-министр юстиции, ныне безработный Марат Кайыпов отозвал свое заявление. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что в гонке остались 50 претендентов. Ранее Центризбирком возвратил документы 12 кандидатам.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.