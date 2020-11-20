Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий текущего года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Во встрече приняли участие Табышбек уулу Рыскелди, Талант Бейшеев, Нурлан уулу Уларбек, получившие ранения различной степени.

Талант Мамытов отметил, что вследствие несправедливой политики властей в стране произошли третьи народные волнения, основной причиной которых явилось несогласие граждан с итогами парламентских выборов.

И. о. президента особо подчеркнул, что здоровье и жизни людей дороже любой власти, и выразил надежду на то, что подобные события больше не будут повторяться.

Граждане ждут перемен, в связи с чем была и начата конституционная реформа. Талант Мамытов

«К вопросам, касающимся Основного закона, необходимо подходить максимально щепетильно. Поэтому было образовано конституционное совещание с широким составом, куда вошли различные представители общественности», — сказал он.

И. о. главы государства передал участникам встречи материальную помощь.