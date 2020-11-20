Всемирный банк открыл в Кыргызстане Исследовательский центр госзакупок

На кафедре логистики Кыргызского государственного технического университета открылся первый Исследовательский центр логистики и государственных закупок. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

По ее данным, проект осуществлен при поддержке Всемирного банка.

«Обсерватория станет аналитическим центром по закупкам, предоставит заинтересованным сторонам платформу для обмена опытом и мнениями о законодательной и нормативной базе, передовой практике закупок, также будет способствовать повышению прозрачности и эффективности государственных закупок», — рассказали в Минфине.

Как отметили в ведомстве, в задачах центра создание сети экспертов, ученых и профессионалов; официальные и неформальные дискуссии и обмен информацией с должностными лицами, принимающими решения, сбор и анализ данных о закупках, касающихся различных аспектов заключения контрактов, эффективности их исполнения и своевременности предоставления услуг.

Веб-сайт центра: www.pplo.kg.