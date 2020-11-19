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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Три кандидата получили справки о несоответствии

Три кандидата получили от ЦИК справки о несоответствии. Об этом заявлено сегодня на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что 25 претендентов на высший государственный пост в стране получили справки о том, что их документы приняты. А троим — Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову и Нурлану Мотуеву — выдали справки о несоответствии, так как они имеют непогашенную судимость.

Анар Зарипова, Куттуумидин Базаркулов, Анаркуль Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилиенталь, Чингиз Капаров, Жеенбек Искендеров, Елена Клипачева и Султан Аджиматов получили свои документы назад в связи с тем, что не сдали сертификаты о сдаче Кыргызтеста.

Как отметили на заседании, к примеру, Анар Зарипова сказала, что ей некогда подойти и она не получила уведомление, но оно было отправлено ей по электронной почте. Кандидату Базаркулову было выдано уведомление, но он не представил в течение 48 часов сертификат.

В свою очередь член ЦИК Акылбек Сариев предложил вернуть документы также Мирлану Калыбекову, поскольку он только спустя четыре дня после сдачи первичных материалов предоставил сертификат. Однако юристы поправили Акылбека Сариева, отметив, что Калыбеков принес подтверждение сдачи Кыргызтеста 18 ноября до того, как истек срок в 48 часов. «Вообще, это неправильно. Как рабочая группа могла принять документы без сертификата? Существует же утвержденный перечень и почему его игнорируют, не понимаю», — возмутился Акылбек Сариев.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова— отозвали свои заявления.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173734/
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