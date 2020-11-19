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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Токтайым Уметалиева обратилась в ЦИК

Претендент на должность президента Токтайым Уметалиева обратилась к председателю ЦИК Нуржан Шайлдабековой с заявлением.

В нем она указала, что Центризбирком разработал новый бланк подписного листа, где нужно указывать телефоны граждан, оставивших свои подписи в поддержку кандидата. По мнению Уметалиевой, это незаконное требование, поскольку если человек не хочет оглашать номер своего мобильного, то его никто не имеет права принудить сделать это. «К тому же многие меняют номера сотовых, и часто. А чиновники, к примеру, или предприниматели и вовсе не хотят писать свои телефоны», — отметила Токтайым Уметалиева.

Однако в ЦИК опровергли эти сведения. В ведомстве пояснили, что в подписном листе, действительно, есть такая графа, но подписавшихся никто не обязывает указывать свои телефонные номера. Только по желанию.

Изначально ЦИК о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — политолог Бакыт Бакетаев, директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев и учитель Карагач Исмаилова — отозвали свои документы. Таким образом, сейчас осталось 62 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173721/
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