Чиновник обещает не использовать админресурс на выборах, но не знает как

В правительстве обещают, что на предстоящих досрочных президентских выборах административный ресурс использовать не будут. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр, руководитель штаба по проведению выборов-2021 Максат Мамытканов.

По его словам, парламентские выборы, которые состоялись 4 октября, вызвали возмущение народа. ЦИК вынуждена была признать итоги недействительными. При этом чиновник не стал акцентировать внимание на том, что на парламентских выборах оппозиционные партии жаловались и на использование административного ресурса.

«Я не знаю, как можно препятствовать административному ресурсу. Вот я лично не буду вмешиваться в выборный процесс», — сказал Максат Мамытканов.