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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК утвердила уполномоченных кандидатов в президенты

Центризбирком утвердил уполномоченных еще 10 претендентов на пост президента. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Члены избирательной комиссии зарегистрировали уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Курсана Асанова, Бакытбека Жумагулова, Саматбека Ибраева, Бактыбека Калмаматова, Адилета Маматова, Ильгиза Товкеева, Бабыржана Тольбаева, Акжолтоя Тукунова, Санжарбека Энназарова, Азамата Эсенбекова.

Изначально ЦИК о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — политолог Бакыт Бакетаев, директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев и учитель Карагач Исмаилова — отозвали свои документы. Таким образом, сейчас осталось 62 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173548/
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