Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана

Стала известна дата проведения референдума по проекту новой редакции Конституции. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте.

По их данным, плебисцит будет назначен, как и ожидалось ранее, на 10 января — день досрочных выборов президента. На общественное обсуждение нового проекта Основного закона отводится полтора месяца.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.