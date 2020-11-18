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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана

Стала известна дата проведения референдума по проекту новой редакции Конституции. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте. 

По их данным, плебисцит будет назначен, как и ожидалось ранее, на 10 января — день досрочных выборов президента. На общественное обсуждение нового проекта Основного закона отводится полтора месяца. 

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173516/
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