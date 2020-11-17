Выборы президента. ЦИК напоминает кандидатам о сдаче Кыргызтеста

ЦИК проверяет на соответствие конституционным требованиям сданные потенциальными участниками досрочных президентских выборов документы.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, из 63 кандидатов остались четверо, кто еще не представил сертификат о сдаче Кыргызтеста. «Завтра истекает срок рассмотрения представленных уведомлений. Те, кто в течение сегодняшнего и завтрашнего дня не сдадут экзамен, до выборов не допускаются», — отметил Кайрат Осмоналиев и добавил, что полный список тех, кто успешно прошел испытание, будет оглашен Центризбирком 19 ноября.

Он отметил, что далее претендентам предстоит собрать подписи и сдать листы в ЦИК до 3 декабря включительно и внести залог в 1 миллион сомов также до 3 декабря. Недостающие материалы, не касающиеся финансов и подписей, кандидаты должны подать до 6 декабря включительно.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.