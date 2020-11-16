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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Подписные листы должны быть предоставлены до 3 декабря

Кандидаты в президенты должны предоставить подписные листы до 3 декабря включительно. Об этом на заседании ЦИК сообщила ее председатель Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что количество подписей в поддержку кандидата должно быть не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч.

«Проверка будет проводиться до достижения 30 тысяч действительных подписей. Здесь будет применяться новый подход. Ранее была выборка 25 процентов, путем экстраполяции достигалось окончательное количество действительных подписей. Сейчас норма упрощена. Будет проводиться сплошная проверка всех подписей до достижения 30 тысяч действительных. Для этого будут привлекаться сертифицированные эксперты-почерковеды из соответствующих ведомств», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173251/
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