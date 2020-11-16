Выборы президента. ЦИК утвердила уполномоченных кандидатов в президенты

Центризбирком утвердил уполномоченных 16 претендентов на пост президента. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Члены избирательной комиссии зарегистрировали уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Марата Кайыпова, Улукбека Кочкорова, Эльдара Абакирова, Тынчтыка Акжолтоева, Каныбека Иманалиева, Садыка Шер-Нияза, Медера Болгомбаева, Аймена Касенова, Арсланбека Малиева, Элеоноры Турдубековой, Абдиля Сегизбаева, Кубанычбека Исабекова, Равшана Джеенбекова, Курсана Асанова и Кубанычбека Кадырова.

Уполномоченным Садыра Жапарова по вопросам выборов зарегистрирован юрист Алексей Мощин.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.