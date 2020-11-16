Выборы президента. Абдиль Сегизбаев рассказал, почему решил баллотироваться

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев подал в ЦИК уведомление об участии в досрочных президентских выборах, намеченных на 10 января 2021 года. Он рассказал, почему принял такое решение.

— Практически каждая семья ощутила последствия кризиса. Люди остаются без работы, из-за роста цен на основные продукты питания и товары первой необходимости большинство из них теперь на жесткой экономии: хватает лишь на питание и лекарства. Встал бизнес. Дорогие валютные кредиты на борьбу с пандемией перенаправлены на проедание. Нацбанк тратит десятки миллионов сомов на сдерживание курса доллара. Дефицит бюджета достиг критического уровня и составляет 35,6 миллиарда сомов. Частично закрыты границы. Длительный карантин и дистанционное обучение обнажили проблему не только образования, но и семейного насилия. Во время первой волны погибло — именно погибло — 1,5 тысячи наших сограждан. За каждым из погибших трагедия родных и близких. Сегодня поднимается новая волна. Политическая неопределенность, нестабильность приобретают перманентный характер.

Грязные выборы в октябре привели к социальному взрыву и изгнанию верхушки политического режима. Не буду высказываться вдогонку ушедшим — лежачего не бьют, да и желающих навалом.

Ясно одно: рухнувший режим, все три года правления, упорно шел к своему «логическому завершению».

Сегодня говорят о «мирной, законной передаче власти, стабилизации ситуации», звучат обещания о радужных перспективах. Так ли это? Изменится ли жизнь простых людей или же события изменят жизнь отдельно взятой группы? Символичный снос забора «Белого дома» поменяет ли его содержание? То, что видим, говорит об обратном.

Все мы стали свидетелями того, как в октябрьские дни «политэлита», которую справедливо называют «илитой», делила власть. Часть ее получила главенствующее положение, запущен политический торг. Цена вопроса — лояльность и поддержка новых властей на предстоящих президентских, парламентских выборах, на референдуме в обмен на сохранение статуса, финансового положения «политилиты».

Судьба каждого правителя в нашей новейшей истории незавидна. Они приходят и уходят. Так как вся кыргызская политика сведена к банальному торгу.

«Политическая илита», которая узурпировала реальную власть и ресурсы за последние 30 лет, и теперь непоколебима. И каждый, кто посмеет перечить ей, становится врагом системы. Это я испытал на себе.

«Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем», — сказал однажды Теодор Рузвельт.

Кыргызстан — очень богатая страна: и природой, и недрами, и людьми. Просто все это используется не в интересах народа. И не действующая Конституция виной тому, что буксует борьба с коррупцией. Просто в руках нашей «политилиты» сконцентрирована львиная доля теневой экономики...

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Республика не свалилась в состояние хаоса только благодаря гражданской позиции простых людей. Общество научилось выживать не благодаря, а вопреки «усилиям» власти и «илиты». Делясь последней ампулой антибиотика, гепарина, кислородным концентратором, помогая друг другу найти место в переполненных больницах. Ночами напролет, стоя во дворах и перекрестках, защищая свой город от грабежей и мародерства, простые люди сберегли мир.

Правы все, кто восторгался мужеством наших врачей, волонтеров, дружинников. Низкий поклон за проделанную работу!

Сегодня люди ждут перемен. Не торга и сделки с теми, кто называет себя «политилитой», не дележа портфелей и прибыльных отраслей. Не скорой конституционной реформы для суперпрезидентской власти. Люди живут с надеждой, что власти будут думать о народе, соблюдать законы и будут способны на перемены.

Я против сделки с «политилитой», против сделки с совестью. Это путь в никуда. Кто бы ни пришел таким способом, он станет заложником чужих интересов. Страна потеряет время.

Право на власть надо получать, не кулуарно у прогнившей «илиты», а из рук народа. Я буду участвовать в выборах президента. Понимаю, что путь будет тернист и будет много грязи. Мне есть что сказать людям. Участвую, чтобы каждый знал, за кого он отдаст свой голос.