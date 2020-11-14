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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Еще одно заявление поступило в ЦИК

В Центризбирком продолжают поступать уведомления от желающих стать президентом. 

Заявление о выдвижении своей кандидатуры подал временно безработный Мирлан Калыбеков

Уведомления также подали экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, безработный Кубанычбек Токтосунов, начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов, директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев и генеральный директор микрокредитной компании «Мол Булак» Бабур Тольбаев.

Свои заявки подали экс-министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров и экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Ранее уведомления подали председатель ОФ «Институт мира и развития Центральной Азии» Бактыбек Жумагулов, президент Федерации пауэрлифтинга Бакыт Керимбеков и адвокат Елена Клипачева.

Заявление принес преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа Жеенбек Искендеров. Намерены участвовать в гонке бывший вице-спикер Кубанычбек Исабеков и пенсионер Базарбай Темишев.

Уведомления подали директор ОсОО «Дари Строй» Санжарбек Энназаров, безработный Айбек Эркетаев и учительница младших классов Юлия Лилиенталь.

Заявление подал председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов.

Намерена участвовать в гонке и пенсионерка Анаркуль Араева. Сегодня также принесли уведомления адвокат Орозбек Мадинов, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев и экс-парламентарий Равшан Джеенбеков.

Ранее заявление предоставил и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Сегодня последний день подачи уведомлений.

Заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента подали незрячий поэт Темирлан Ормуков, экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учитель школы № 44 Карагач Исмаилова и неработающий Ербол Токтогулов.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

Намерены участвовать в гонке и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова, директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратились директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев, а также директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков, генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов и генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр» Медер Болгомбаев.

Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/173095/
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