Садыр Жапаров не собирается повышать пенсии на 65 процентов. Это фейк

Информация, распространяемая в социальных сетях о повышении пенсий на 65 процентов, является недостоверной. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

«В информационном пространстве распространяются сведения о том, что якобы ранее исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указ о повышении с 1 декабря 2020 года пенсий на 65 процентов — с 5 тысяч 723 сомов до 9 тысяч 443. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в сообщении.

В аппарате президента уточнили, что Социальный фонд планирует увеличить пенсию, но лишь на 7 процентов. «На эти цели необходимо финансирование из бюджета на сумму 3 миллиарда сомов», — отмечают чиновники.

Отметим, средний размер пенсии в Кыргызстане составляет 6 тысяч 61 сом.