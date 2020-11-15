Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков

Новый проект нашей многострадальной Конституции до сих пор не представлен общественности.

Садыр Жапаров не стал особенным и, как его предшественники, первым делом взялся за перекройку Конституции. Известно, что он выступает за президентскую форму правления. Он также поддерживает сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша, а избирательные залог и порог уже сократил, подписав поправки в законодательство. Поправки в Основной закон обещают представить на днях. Остается их только ждать.

Начальник избирательного штаба кандидата в президенты Садыра Жапарова по Нарынской области Алмамбет Шыкмаматов поддерживает инициативы. Он объяснил 24.kg почему.

— Кыргызстан ждет очередная конституционная реформа. Так и не добравшись до парламентаризма, мы возвращаемся к президентской форме правления. С одной стороны, в обществе есть запрос на сильную руку, которая наведет порядок, с другой — закономерные опасения, что мы придем к абсолютному авторитаризму.

Какие механизмы, на ваш взгляд, должны быть включены в новую Конституцию, чтобы, например, парламент стал более качественным и независимым?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы ответить всем, кто сегодня пытается упрекнуть меня в конъюнктурщине, дескать, Шыкмаматов переобулся. Из сторонника парламентаризма превратился в агитатора за президентскую форму правления.

Я как был, так и остаюсь сторонником сильного и независимого парламента, как одного из институтов власти. Но во время последней предвыборной кампании я объехал всю республику. Встречался с народом и вынужден признать: люди действительно хотят, чтобы власть была ответственной, чтобы пришел настоящий лидер, чтобы была стабильность и было обеспечено устойчивое развитие.

Люди не видят этой силы и ответственности в парламенте, в депутатах. Для них главной политической фигурой остается президент. Именно от него они ждут чуда, а вовсе не от парламентариев. Алмамбет Шыкмаматов

Думаю, поэтому так массово продавались голоса — народ в основной своей массе не ассоциировал выборы в парламент с выборами своего будущего.

Это происходит вовсе не потому, что у нас такое отсталое население, которое не понимает чего-то. Нет. Наоборот, народ все видит и все понимает. Он понимает, что партии создаются под выборы, что парламент, особенно последний созыв, его большинство, был марионеткой «Белого дома». А те, кто пытались отстаивать свою позицию, тут же оказывались под уголовным преследованием. Всех неугодных депутатов вышибали с помощью уголовных дел. Зато все чимкирики и подхалимы пользовались неформальным иммунитетом со стороны президента и его команды.

— Какие механизмы могут укрепить парламент в президентской республике? Что, по-вашему, должно быть прописано в Конституции?

— Во-первых, и это очень важно, необходимо дать депутатам полную неприкосновенность. Знаю, что это непопулярно, и популисты, не разобравшись в сути, начнут кричать, что при полной неприкосновенности мы рискуем получить депутатский корпус из убийц и коррупционеров. Будут кричать, что депутаты должны быть так же равны перед законом, как и рядовые граждане.

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Но мы же хотим, чтобы Жогорку Кенеш был независимым при принятии решений и не оглядывался на президентский аппарат. Мы хотим, чтобы президентский аппарат не имел рычагов давления и не мог сводить с депутатами политические счеты. Мы не хотим, чтобы депутатов чиновники с седьмого этажа заставляли голосовать так, как им нужно.

Только при полной депутатской неприкосновенности будет гарантия, что оппозиционного члена Жогорку Кенеша не арестуют, не задержат, не пригрозят уголовным преследованием.

Только полностью независимые от власти депутаты смогут голосовать без опаски, страха и конъюнктурщины. Только независимые депутаты смогут сделать парламент действительно самостоятельным органом.

Древние римляне, которые ввели неприкосновенность для народных трибунов, а потом и англичане, которые сделали неприкосновенными своих депутатов, смотрели, как говорится, в корень.

Сильная оппозиция — это независимый парламентский корпус, гарантированный Конституцией гражданский сектор и свободные СМИ. Вот что очень важно!

Кстати, Венецианская комиссия поддерживает депутатскую неприкосновенность как механизм против давления на парламентариев.

— А где гарантия, что полная неприкосновенность депутатов не привлечет к борьбе за мандаты еще большее число олигархов, базаркомов, коррупционеров, потенциальных фигурантов уголовных дел?

— Заградительным механизмом станет введение системы преференциального голосования. Именно в условиях пропорционально-мажоритарной системы начать использовать открытые списки будет идеально. Кандидаты от партий в округах не смогут бегать за себя так же, как кандидаты-одномандатники. Они вынуждены будут агитировать за идеологию своей партии, рассказывать о партийных программах. А партийные боссы не смогут использовать систему «паровоза», когда в начале списков стоят те, кто потом в парламент не пойдет.

— Чем еще можно и нужно укрепить парламент и предотвратить диктатуру?

— Я уже говорил ранее, что прививку от диктатуры мы получили трижды сменив власть, так сказать, через улицу. Все, в том числе и Садыр Жапаров, понимают, что сейчас — это наш последний шанс. Еще одной «революции» Кыргызстан просто не переживет. Это будет абсолютный дефолт нашей государственности.

Чтобы система власти была сбалансированной, я бы предложил лишить президента права роспуска парламента. А вот парламенту дал бы право инициировать импичмент против главы государства. Алмамбет Шыкмаматов

Чтобы не допустить очередных митингов, придется работать день и ночь, чтобы народ почувствовал реальное улучшение своей жизни. Потому что есть только два способа сохранить власть: на штыках, то есть при помощи силовиков, или улучшая жизнь людей. Первый способ у нас не работает, значит, остается только второй.