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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Еще два заявления поступили в ЦИК

Еще два заявления о выдвижении для участия в досрочных выборах президента поступили в ЦИК.

Уведомления подали директор ОсОО «Дари Строй» Санжарбек Энназаров и безработный Айбек Эркетаев.

Заявление подал председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов.

Намерена участвовать в гонке и пенсионерка Анаркуль Араева. Она стала третьей женщиной, готовой бороться за высший государственный пост в стране. 

Свои уведомления сегодня принесли адвокат Орозбек Мадинов, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев и экс-парламентарий Равшан Джеенбеков.

Ранее заявление предоставил и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров. 

Сегодня последний день подачи уведомлений.

Заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента подали незрячий поэт Темирлан Ормуков, экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учитель школы № 44 Карагач Исмаилова и неработающий Ербол Токтогулов.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

Намерены участвовать в гонке и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова, директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратились директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев, а также директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков и генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов.

Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173068/
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