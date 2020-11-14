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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК зарегистрировала уполномоченных пяти кандидатов

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей пяти кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании.

Капар Омурзаков и Улан Алышбаев стали уполномоченными Абдыкаара Сыдыкова, Адилет Саданбеков и Мухаммед Сапарбеков — Токтайым Уметалиевой, а Сергей Бенисович и Жанболот Жеентаев — Урустама Кабылбекова.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал Мирбека Мойдунова и Саадат Сыдыкбекову как представителей Бактыбека Калмаматова, а также Арслану Малиеву в качестве уполномоченной кандидата Арсланбека Малиева.

Напомним, что досрочные выборы президента пройдут в Кыргызстане 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173065/
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