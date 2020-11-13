Садыр Жапаров завтра сложит полномочия и. о. президента и сдаст документы в ЦИК

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров завтра сложит полномочия. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, заявление об отставке Садыр Жапаров подаст 14 ноября.

Кроме этого, глава кабмина завтра пойдет в ЦИК, чтобы сдать документы для участия в президентских выборах.

Отметим, что срок приема заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике истекает в 23.59 14 ноября.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

Намерены участвовать в гонке и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова, директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратились директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, а также президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев. Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.

Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.