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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров сдал экзамен на знание государственного языка

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня сдал экзамен на знание государственного языка в государственном учреждении «Кыргызтест». Об этом сообщили в его пресс-службе.

Там напомнили, что экзамен на знание государственного языка состоит из пяти субтестов. Языковая проверка оценивает навыки применения на практике лексико-грамматических норм, понимание прослушанной и прочитанной информации, умение излагать мысли в письменной и устной формах.

«И. о. главы государства Садыр Жапаров успешно сдал экзамен на знание кыргызского языка», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172953/
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