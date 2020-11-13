Садыр Жапаров сдал экзамен на знание государственного языка

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня сдал экзамен на знание государственного языка в государственном учреждении «Кыргызтест». Об этом сообщили в его пресс-службе.

Там напомнили, что экзамен на знание государственного языка состоит из пяти субтестов. Языковая проверка оценивает навыки применения на практике лексико-грамматических норм, понимание прослушанной и прочитанной информации, умение излагать мысли в письменной и устной формах.

«И. о. главы государства Садыр Жапаров успешно сдал экзамен на знание кыргызского языка», — говорится в сообщении.