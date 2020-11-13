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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК утвердила уполномоченных представителей трех кандидатов

ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей трех претендентов на пост президента Кыргызстана. Решение приняли сегодня на заседании.

Удостоверения уполномоченных получили представители Клары Сооронкуловой, Каната Исаева и Женишбека Байгуттиева.

ЦИК напоминает, что завтра, 14 ноября, последний срок сдачи заявлений о выдвижении. До 6 декабря включительно участники гонки должны сдать в Центризбирком все необходимые документы.

Избирательный залог они обязаны внести до 3 декабря включительно. 

ЦИК должна зарегистрировать кандидатов до 15 декабря. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172921/
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