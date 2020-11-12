Разговор Владимира Путина с Садыром Жапаровым. Версия Кремля

Сегодня состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова с главой России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля озвучила свою версию переговоров.

В сообщении подчеркивается: телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции.