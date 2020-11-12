Выборы президента. Темирлан Султанбеков хочет баллотироваться

Член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков написал на своей странице в Facebook, что намерен баллотироваться в президенты.

Однако по Конституции выдвигаться не может гражданин моложе 35 лет. Темирлану Султанбекову исполнилось 22 года. Поэтому он собирается закрепить за собой графу «против всех».

«Если ЦИК согласится, то мы сформируем большую команду «против всех» и откроем по всей стране штабы, проведем масштабную агитационную кампанию, будем участвовать в дебатах на национальных каналах и раскроем лица всех политиков, покажем их настоящий уровень.

А если завтра ЦИК откажет, то посмотрим, кого можно поддержать, у кого больше плюсов и меньше минусов», — написал Темирлан Султанбеков.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов. Намерены участвовать в гонке экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева. Будет баллотироваться и 66-летний Жамбылбек Камчиев, президент общественного фонда «Куудул-Аралаш».

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.