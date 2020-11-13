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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Бюллетени поступят на участки не позднее 8 января

ЦИК утвердит текст избирательных бюллетеней, в том числе и с использованием шрифта Брайля для слабовидящих и незрячих граждан до 21 декабря.

Уточняется, что эта процедура должна быть завершена не позднее чем за 19 календарных дней до дня голосования.

Изготовлены они должны быть до 2 января включительно, а на участки поступить не позже 8 января.

Центризбирком напоминает, что регистрация кандидатов продлится до 14 декабря включительно. Пока претенденты на высший государственный пост в стране продолжают сдавать уведомления. Срок сдачи заявок завершается 14 ноября. Число выдвиженцев, согласно Конституции, не ограничено.

До 6 декабря включительно они должны будут сдать все необходимые для регистрации документы. ЦИК напоминает, что залог в 1 миллион сомов нужно внести не позднее 3 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172817/
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