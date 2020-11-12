Садыр Жапаров обещает, что, если проиграет выборы, не будет митинговать

Садыр Жапаров в случае проигрыша на досрочных президентских выборах обещает не выводить своих сторонников на митинг. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста, и. о. главы государства отметил, что необходимо провести честные и чистые выборы.

«Если я проиграю — мои сторонники не будут митинговать. Но мы должны провести чистые выборы и учитывать прошлые ошибки. Призываю журналистов открыто писать и показывать факты подкупа или использования админресурса. Надо наказывать тех, кто нарушает законы, подкупая и продавая свои голоса. Если одного накажем, то это будет уроком для остальных», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что ни с кем из политиков не договаривался перед выборами.

«Омурбек Бабанов никакую должность не просил. Я призываю всех политиков прекратить торги и договоренности», — заявил он.