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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров: Выборы президента пройдут по технологии блокчейн

Выборы президента Кыргызстана пройдут по технологии блокчейн. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. главы государства Садыр Жапаров.

По его словам, эта система позволит отчасти заменить роль Центризбиркома.

«Выборы должны пройти прозрачно. Три революции случились из-за выборов. Мы должны вынести из этого урок. Если есть факты административного ресурса или подкупа голосов, это нужно публиковать в СМИ или социальных сетях. Мы будем проверять и наказывать. Возможно, если система блокчейна будет внедрена удачно, то и последующие парламентские выборы пройдут по этой технологии. Тут не будет подделки или накручивания голосов», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172780/
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