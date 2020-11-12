Решение вопросов о границе с соседями тормозили власти Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции заявил исполнящий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, новые власти страны намерены ускорить процесс демаркации и делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

«Государственную пограничную службу мы передаем в состав ГКНБ. У многих стран СНГ ГПС находятся в составе службы национальной безопасности. Мы намерены ускорить решение определения наших границ. По словам соседей, именно власти Кыргызстана тормозили вопрос», — сказал Садыр Жапаров.