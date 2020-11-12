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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке

ЦИК продолжает прием уведомлений от желающих побороться за пост президента.

Один из участников, уже подавших заявление, политолог Бакыт Бакетаев отказался баллотироваться. Он пояснил 24.kg почему. «Когда Садыр Жапаров принял решение демонтировать забор, окружающий «Белый дом», я понял — это политик-реформатор, и он готов к серьезным изменениям. Единственное, чего я ему желаю, так это не превратиться в диктатора», — сказал Бакыт Бакетаев.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов. Намерены участвовать в гонке экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова. Подал заявление депутат Садык Шер-Нияз.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172740/
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