Выборы президента. Все финансовые операции кандидаты должны прекратить 9 января

Все финансовые операции кандидаты в президенты должны завершить до 18.00 9 января. Об этом сообщает ЦИК.

По информации ведомства, первый финансовый отчет одновременно с предоставлением в Центризбирком документов, подтверждающих внесение избирательного залога, претенденты должны предоставить не позднее 3 декабря. Второй финансовый отчет — не позднее чем за семь дней до дня голосования, то есть до 2 января включительно. Третий — не позднее чем через семь дней после выборов — до 17 января включительно.

Уточняется, что дополнительное время дается на составление списков избирателей, кто в день голосования будет находиться в СИЗО в качестве подследственных и стационарных учреждениях на лечении. Списки должны быть переданы в ЦИК до 31 декабря включительно. Окончательный список избирателей должен быть размещен на участках не позднее 4 января.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, а также бывший член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Аймен Касенов. Намерен баллотироваться и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.