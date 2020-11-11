Алмамбет Шыкмаматов о том, как оказался в штабе Садыра Жапарова

Бывший кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов теперь возглавляет один из предвыборных штабов будущего кандидата на президентский пост Садыра Жапарова. В интервью он рассказал, что за метаморфозы с ним произошли.

Алмамбет Шыкмаматов заявил, что никаких метаморфоз нет. Как был демократом, так и остался.

«Но каждый исторический этап выдвигает свои условия. Кризис, в котором мы оказались, — это время быстрых решений и время действий. Только тогда он станет возможностью для Кыргызстана, а не отодвинет нас еще дальше на обочину глобальных мировых процессов. КР необходимы реформы. Критично необходимы. А любой кризис — это всегда идеальное время для реформирования. Реформы должны быть проведены жестко, быстро, решительно. Так, чтобы «пациент» даже опомниться не успел. Потом результат нужно будет удержать. Для этого полномочия должны быть полными. Поэтому будет логично и эффективно, если президент возьмет на себя и функции премьер-министра. Правительство будет стабильнее, и решения будут приниматься оперативнее. Кроме того, кабмин станет компактным и все дублирующие функции будут устранены. То есть то, что было прописано в программах многих партий, реализуется. Кроме того, будет ликвидирован институт вице-премьер-министров, значительно сокращено количество министерств, под которые уйдут агентства и службы. Полностью сокращен аппарат премьер-министра. Представляете, помимо всего, какую еще значительную экономию даст такая реформа бюджету?» — рассказал он.

Алмамбет Шыкмаматов также отметил, что партийная система у нас не сложилась. «У нас партии в большинстве своем создаются под выборы, как акционерные общества, и благополучно распадаются после них. Акционеры, так сказать, ищут более выгодное вложение капиталов. Не помню, кто из наших местных политологов сказал, что парламентаризм без партий — это как свадьба без невесты. Очень точно. Мы все женимся и женимся, но одного из главных действующих лиц на свадьбе нет. Выборы 4 октября это еще раз наглядно продемонстрировали. Есть профанация, а не партийная система. Политорганизациям нужно дать другой импульс для развития», — сказал он.

Уверен, что сейчас многие из тех, кто рвался в «Мекеним Кыргызстан» или «Биримдик», пытаются попасть в «Мекенчил». Алмамбет Шыкмаматов

По его мнению, реального парламентаризма в Кыргызстане никогда не было. «То, что у нас сейчас, — это гибрид. Уродливый и плохо работающий. Попробуйте найти хотя бы одного человека, кто скажет, что сегодняшняя модель государственного устройства и система управления эффективны. Долго будете искать и не найдете», — заметил собеседник.

Алмамбет Шыкмкаматов признался, что тоже пока не видел проекта конституционной реформы.

«Но уверен, что там будет предусмотрена система сдержек и противовесов. Если нет, то всегда можно добавить, отредактировать. Проект ведь будет обсуждаться. Главное для меня, как для демократа, — это чтобы были обеспечены свобода слова, независимость судебной системы, развитие и укрепление гражданского общества, чтобы в стране была сильная оппозиция. Садыр Нургожоевич это прекрасно понимает и разделяет. Что касается узурпации. Для меня то, что Жапаров предлагает, чтобы президент совмещал еще и должность премьер-министра, говорит не о желании узурпировать власть, а о понимании, что сегодня есть необходимость взять всю полноту ответственности на себя. Думаете, Садыр Жапаров не понимает реальное состояние дел в республике? Не сомневайтесь, понимает на сто процентов. И для меня это, наоборот, показатель его решимости и готовности не перекладывать ответственность на кого-то за ситуацию, а взять ответственность на себя. Согласитесь, это его тоже характеризует», — резюмировал он.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.