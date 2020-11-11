Выборы президента. Бывший аким Московского района решил баллотироваться

В ЦИК подал уведомление об участии в выборах экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.

В 2018 году он возглавлял Московский район. Был отстранен от должности в соответствии с распоряжением экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Работал в ЗАО «Альфа Телеком». Азамату Эсенбенкову 36 лет.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, а также бывший член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Аймен Касенов.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.