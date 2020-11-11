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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию в Москве и ответил на вопросы журналистов.

Его спросили, рассматривает ли он возможность тандема с Садыром Жапаровым в случае победы на досрочных президентских выборах.

Адахан Мадумаров ответил, что такого рода договоренности неприемлемы, так как главу кабмина должны выбирать депутаты. «Я не понимаю, когда президент хочет поставить своего премьера из-за того, что ему нравится с ним работать. У нас Конституция, в которой написано, кто может стать премьером», — пояснил он.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172613/
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