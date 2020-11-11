Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в ЦИК обратился Аймен Касенов.

Известно, что он учился в Праге (Чехия). Аймен Касенов был членом правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). В декабре 2018 года его уволил тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

До РКФР долгое время занимал должность генерального директора ТОО «Газпром-Нефть Казахстан», был заместителем гендиректора ТОО «Газпром-Нефть Таджикистан». Также являлся членом совета директоров нефтяной компании «Альянс» и национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору».

Аймен Касенов идет как самовыдвиженец. Ему 46 лет.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.