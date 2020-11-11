Выборы президента. ЦИК зарегистрировала уполномоченных кандидатов

ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов в президенты. Решение принято сегодня.

Отмечается, что регистрацию прошли уполномоченные Адахана Мадумарова и Рашида Тагаева. Центризбирком напомнил, что претендентам на высший государственный пост в стране следует поторопиться с открытием избирательного фонда, так как эти выборы досрочные — сроки сокращаются на одну четверть.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.