Выборы президента. Для участия в предвыборной агитации ЦИК аккредитовал 217 СМИ

ЦИК аккредитовал 217 средств массовой информации и интернет-изданий для участия в предвыборной агитации на досрочных выборах президента. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что только одному СМИ было отказано в аккредитации — радиостанции «Волна Иссык-Куль». Как объяснила член рабочей группы по информированию избирателей ЦИК Гульнара Джурабаева, СМИ не предоставило разрешение Министерства культуры, информации и туризма на вещание.

По данным ЦИК, всего разрешение получили 56 телекомпаний, 28 радиостанций, 61 газета и журнал и 72 интернет-издания.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.