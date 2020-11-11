Сгоревшее здание Генпрокуратуры и тюлеевские квартиры. В БГК подняли вопрос

Тюлеевские квартиры в Бишкеке по-прежнему пустуют, а одна из них передана чемпионке Айсулуу Тыныбековой. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По словам начальника управления муниципального имущества столичной мэрии Нурдина Тынаева, на балансе числится 265 жилых помещений. «Из них со статусом служебных — 194, малосемейных квартир — 40, еще 11 квартир, переданных по решению суда и строительными компаниями, 18 вымороченных и две бесхозные, также переданные судом», — отметил он.

Нурдин Тынаев добавил, что почти во всех вымороченных квартирах проживают люди, и сейчас идут судебные тяжбы. «По мере выселения мы закрепляем их за детьми-сиротами, выпускниками детдомов», — добавил он.

Депутат Куванычбек Конгантиев поинтересовался судьбой тюлеевских квартир. «Они все на нашем балансе, 8 трехкомнатных квартир. Там никто не живет. Одну из них передали Айсулуу Тыныбековой от имени президента, но она пока не заехала», — отметил Нурдин Тынаев.

Депутат отметил, что необходимо решать этот вопрос: либо сдавать в аренду, либо продать и купить квартиры меньшей площади, которые можно потом передать очередникам, бюджетникам. «Президент решил одну квартиру подарить. Но это же наши объекты. Президента как подставили, сказав, что он может подарить. Но до сих пор решение не оформлено, потому что никто не берет ответственность. Сейчас с администрации главы государства придет поручение оформить, мы это сделаем, конечно. Айсулуу Тыныбекова, конечно, заслужила квартиру, но надо определять, за чей счет это делать. Получается, глава государства сделал это за счет муниципалитета», — сказал он.

Он также поднял вопрос о сгоревшем здании Генпрокуратуры. «Практика показывает, что интересные «сладкие» объекты, которые могли бы приносить прибыль муниципалитету, потом исчезают где-то в государственных кулуарах. Сейчас правительство или управделами примут решение, и просто, как у нас это бывает, этот объект изымут. Давайте выставим его на открытые торги и продадим?» — предложил он.

Депутат напомнил, что уже были прецеденты, когда муниципальная собственность меняла хозяина. «Детский сад на улице Тыныстанова технично в аренду отдали, только после шума вернули. С Генпрокуратурой то же самое будет. Это хороший объект, с которого можем получить средства», — сказал он.