Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке

В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в выборах президента. Советник совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев намерен участвовать в гонке как самовыдвиженец.

Уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев.

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.