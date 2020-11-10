Пресс-секретарь Садыра Жапарова ответила на заявление медиасообщества

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров не приемлет давления на свободу слова и не разделяет СМИ по принципу угодных и неугодных. Об этом заявила пресс-секретарь и. о. президента Галина Байтерек, комментируя призыв ряда медиаорганизаций к Жапарову воздерживаться от дискредитации журналистов.

По словам Галины Байтерек, Садыр Жапаров считает, что свободная пресса является неотъемлемой частью демократического государства и одним из факторов его социально-экономического развития.

«В этой связи опасения отдельных медиаорганизаций являются безосновательными. СМИ должны беспристрастно освещать любые темы и объективно доносить информацию до общественности», — отметила пресс-секретарь.

Единственное, к чему призывает и. о. президента, — наряду со свободой слова всегда должна присутствовать ответственность. Галина Байтерек

Она добавила, что 12 ноября Жапаров проведет пресс-конференцию, где готов ответить на все вопросы общественности.

3 ноября в интервью телеканалу Region Садыр Жапаров высказался о радио «Азаттык». Он сказал, что его «сильно критикуют и искажают его слова». После этого заявления в социальных сетях увеличились угрозы в адрес «Азаттыка».

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Медиаорганизации, в числе которых «Институт медиа полиси», Фонд журналистских расследований, Независимый союз журналистов и ряд СМИ, выразили обеспокоенность по поводу заявления Жапарова. Они считают, что высказывание Жапарова способно сформировать негативные стереотипные представления по отношению к журналистам и тем самым представляет угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.

Медиаорганизации призвали Садыра Жапарова поддержать независимые СМИ.