Общество

Юристы проконсультируют бесплатно. Адреса пунктов помощи по всему Кыргызстану

В Кыргызстане 30 апреля, в честь Дня Конституции, пройдет республиканская акция по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Инициатором выступает Служба юридической помощи (СЮП) при Министерстве юстиции совместно с другими государственными органами.

По данным СЮП, в рамках акции по всей стране будут организованы специальные площадки, где граждане смогут получить бесплатные консультации специалистов и задать вопросы по различным правовым темам — от социальных выплат и трудовых споров до оформления документов и защиты прав.

Как отмечают организаторы, основная цель инициативы — повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности юридической помощи. Акция позволит гражданам получить квалифицированную консультацию без дополнительных затрат и бюрократических барьеров.

Адреса проведения акции:

Бишкек:

  • Первомайский район — улица Тыныстанова, 110 (СШ № 24);
  • Ленинский район — ТЦ «Берекет Гранд»;
  • Свердловский район — ЦОН, проспект Жибек Жолу, 381;
  • Октябрьский район — ТЦ «Оберон».

Чуйская область:

  • Жайылский район — город Кара-Балта, улица Кожомбердиева;
  • Панфиловский район — село Панфиловка, улица Центральная, 24;
  • Сокулукский район — село Сокулук, улица Фрунзе, 116;
  • Иссык-Атинский район — город Кант, улица Ленина, 97;
  • город Токмок — улица Султана Ибраимова, 1/1;
  • Кеминский район — город Кемин, улица Ленина, 86А.

Таласская область:

  • город Талас — улица Оторбаева, 215 (супермаркет «Глобус»);
  • Ч. Айтматов район — село Кызыл-Адыр, улица Кожомуратова, 17;
  • Иссык-Кульская область:
  • город Каракол — улица Алдашева, 59;
  • Тюпский район — село Тюп, улица Элебаева;
  • Джети-Огузский район — село Кызыл-Суу, улица Конкина, 49.

Нарынская область:

  • город Нарын — улица Ленина, 72;
  • Ак-Талинский район — село Баетов, улица Манаса, 41;
  • Кочкорский район — село Кочкор, улица Б.Исакеева, 46.

Ошская область:

  • город Ош — управление юстиции;
  • Узгенский район — улица Манаса, 66;
  • Кара-Суу — улица МЭЗ, 1;
  • Ноокатский район — село Жаны-Ноокат, улица Солтобаева, 33;
  • Кара-Кулжинский район — улица Ч.Пазылова, 37;
  • Араванский район — улица Ленина, 1;
  • Алайский район — село Гулчо, улица Нарматова, 109;
  • Чон-Алайский район — районная госадминистрация.

Баткенская область:

  • город Баткен — улица М.Нургазиева, 1;
  • Кадамджайский район — улица Орозбекова, 200;
  • Лейлекский район — город Раззаков, улица Раззакова, 21;
  • город Сулюкта — улица Раззакова, 39;
  • город Кызыл-Кыя — улица Масалиева, 60.

Джалал-Абадская область:

  • город Джалал-Абад — кинотеатр «Мир»;
  • Базар-Коргонский район — улица Абдраимова, 2;
  • Ноокенский район — улица К.Султанова, 112;
  • Аксыйский район — районный центр обслуживания населения;
  • город Кара-Куль — площадь Строителей, 1;
  • Ала-Букинский район — улица Мамырбекова, 52;
  • Тогуз-Тороуский район — улица Т.Молдо, 53;
  • Чаткальский район — село Каныш-Кыя, улица Т.Айдарова, 18.
