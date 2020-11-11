Выборы президента. При каких условиях кандидату вернут избирательный залог

ЦИК напомнила, что до 3 декабря включительно кандидаты в президенты должны сдать избирательный залог в 1 миллион сомов.

Если претендент на высший государственный пост по итогам голосования проигрывает, но набирает пять и более процентов, деньги ему возвращают. Вне зависимости от того, будет ли второй тур выборов.

Между тем залоги, внесенные на парламентских выборах, результаты которых ЦИК аннулировала, партии-участники до сих пор не получили.

Уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.