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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова

ЦИК не зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата в президенты Адахана Мадумарова.

На эти позиции предлагались Артур Бакиров и Анара Байсалова. Они должны были быть ответственными по вопросам выборов и по финансам.

В течение четырех дней после сдачи уведомления кандидат должен открыть избирательный фонд.

Однако член ЦИК Акылбек Сариев отметил, что по закону документы уполномоченных должен представить сам кандидат или его доверенные лица. Но Мадумаров в отъезде и бумаги не сдавал на своих уполномоченных. «Потом может быть скандал», — предупредил Акылбек Сариев.

В итоге Центризбирком решил отложить рассмотрение вопроса, чтобы уточнить, есть ли доверенность у тех, кто сдавал материалы на уполномоченных.

До 3 декабря включительно кандидаты должны внести залог в размере миллиона сомов и сдать подписные листы.

Из собственных средств на кампанию претендент может потратить не больше 200 миллионов сомов.

Напомним, свои уведомления в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев и активист Нурлан Мотуев. А также бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172469/
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