Выборы президента. Кандидату дается 48 часов на исправление ошибок в документах

Документы на регистрацию кандидаты в президенты должны сдать в ЦИК до 6 декабря включительно.

Центризбирком в течение 24 часов после получения материалов в случае обнаружения ошибок или несоответствия должен уведомить претендента.

Последнему дается 48 часов на устранение недочетов. Если в регистрации кандидату будет отказано, в течение четырех дней это решение ЦИК он может обжаловать в суде.

Агитация начинается 15 декабря. До 14 декабря включительно избирательная комиссия должна провести регистрацию.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.