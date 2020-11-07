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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидату дается 48 часов на исправление ошибок в документах

Документы на регистрацию кандидаты в президенты должны сдать в ЦИК до 6 декабря включительно.

Центризбирком в течение 24 часов после получения материалов в случае обнаружения ошибок или несоответствия должен уведомить претендента.

Последнему дается 48 часов на устранение недочетов. Если в регистрации кандидату будет отказано, в течение четырех дней это решение ЦИК он может обжаловать в суде.

Агитация начинается 15 декабря. До 14 декабря включительно избирательная комиссия должна провести регистрацию.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172266/
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